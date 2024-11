Renault Twingo E-Tech Electric poderá ser base de citadino da Nissan

Para quem julgava que o Twingo estava dado como "morto", a Renault fez questão de contrapor essa ideia com a estreia do protótipo que dará origem a uma nova geração E-Tech Electric no salão de Paris.

Uma série de detalhes inspirados no modelo original acentuam o carácter desta proposta, definida por linhas fluidas sem perder um visual futurista e profundamente tecnológico.

Desenvolvido pela Ampère, com este citadino a marca do losango visa a promessa de tornar a electromobilidade acessível ao maior número possível de pessoas.

As previsões apontam para um preço em redor dos 20 mil euros para a entrada na gama quando o modelo de produção chegar em 2026 às estradas europeias.

Regresso aos citadinos

Pois agora a surpresa está na possibilidade da Nissan em regressar ao segmento dos citadinos compactos com um novo modelo baseado no futuro Twingo E-Tech Electric.

A ideia foi confirmada esta semana à Automotive News Europe pelo próprio Makoto Uchida, director executivo da Nissan, tendo como objectivo um "eléctrico" com um preço semelhante.

É também uma boa notícia para a Alliance formada pela Renault com a insígnia japonesa, sem esquecer a Mitsubishi.

De facto, foi sempre objectivo da marca do losango estabelecer uma parceria com outros construtores automóveis para limitar os custos de desenvolvimento.

Recorde-se que em preparação está o lançamento duma nova geração do Micra, agora em modo 100% eléctrico, mas devidamente alterado para adoptar os códigos de estilo dos modelos da Nissan.

E é o próprio Luca de Meo, director executivo do grupo Renault, a sublinhar que o projecto está em franco desenvolvimento.

O futuro Nissan eléctrico derivado do Twingo só deverá materializar-se em 2026, para coincidir com o lançamento do citadino da fabricante francesa.

Baseado numa versão "abreviada" da plataforma AmpR Small em que os Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric são construídos, terá uma bateria de 40 kWh e consumos a bater nos 10 kWh/100 km.

