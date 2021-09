Renault 5 'eléctrico' central em Munique nos 50 anos do citadino

A celebrar os 50 anos do Renault 5 em 2022, a marca do losango confirmou em Munique a entrada em produção do "irmão" eléctrico em 2024.

No espaço que o construtor tem no salão automóvel, o Renault 5 Prototype surge no centro da exposição dedicada ao popular modelo.

Em destaque está uma versão TL em cor de laranja, e um Le Car Van pintado a preto, além de um TX em tom de champanhe… e uma variante eléctrica pintada a azul!

A exposição, como é evidente, pretende destacar as semelhanças estilísticas do novo "eléctrico" com os seus antecessores, apesar da sua maior dimensão.

O Renault 5 é apenas um dos sete modelos a serem lançados até 2025, que foram anunciados no plano estratégico Renaulution do grupo francês.

O primeiro é o novo Renault Mégane E-Tech Electric, apresentado oficialmente no salão automóvel de Munique, e que já despertou enorme curiosidade.

O crossover será proposto com dois níveis de potência, de 96 kW (130 cv) com a bateria de 40 kWh, e de 160 kW (218 cv) e 300 Nm com a de 60 kWh.

A autonomia da bateria de maior capacidade ronda os 470 quilómetros segundo o ciclo WLTP, estando "assegurados" 300 quilómetros em auto-estrada.

O Renault 5 electrificado será construído sobre a versão eléctrica da plataforma CMF-B do grupo.

Confirmado está igualmente uma variante de alto desempenho com tracção dianteira do modelo, prevendo-se uma aceleração de seis segundos dos zero aos 100 km/hora.

