O Lamborghini Countach está a celebrar 50 anos de vida e nada melhor para homenagear o icónico super carro com a série limitada Countach LPI 800-4.





Lamborghini Countach LP500 reconstruído do zero

Os festejos não se ficaram por aqui já que o construtor italiano somou mais uma relíquia: uma réplica exacta do protótipo Countach LP500 de 1971 feita a partir do zero.

Foram necessárias mais de 25 mil horas para reconstruir o concept car original pela divisão Polo Storico em colaboração com o Centro Stile da Lamborghini.

O projecto arrancou quando um aficionado por super carros clássicos, e importante coleccionador da Lamborghini, pediu à Polo Storico, no final de 2017, para recriarem o LP500.

Recorde-se que o protótipo original foi destruído em 1974 nos testes de colisão que levaram, após três anos de desenvolvimento, à produção do Countach LP400.

A Lamborghini viu-se obrigada a obter e a analisar todos os documentos disponíveis, assim como fotografias, actas de reuniões e desenhos originais do protótipo, sem esquecer as "memórias" de pessoas envolvidas no projecto.

As primeiras 2 mil horas passaram-se a recriar as linhas do protótipo com imagens, fichas de homologação e digitalizações 3D, tomando o primeiro LP400 como referência.

Passou-se depois à construção do chassis, completamente diferente da estrutura tubular do Countach de produção, e da carroçaria.

Ambos foram fabricados com as mais recentes tecnologias, mas mantendo o processo tradicional na fase de batimento da chapa.

Peças de substituição dos anos 70, restauradas para o efeito, e componentes totalmente reconstruídos também foram usados, incluindo o bloco V12 de montagem central.

Nem os pneus originais Cinturato CN12 foram esquecidos, com a Fondazione Pirelli a reconstruí-los nas medidas 245/60 R14 à frente e 265/60 R14 atrás.

Embora tenham o mesmo trilho e mantenham a estética, os novos pneumáticos usam compostos e estruturas modernos.

A dar o remate final, o Countach LP500 foi pintado em Giallo Fly Speciale, para ficar o mais próximo do visual do protótipo.

O super desportivo é uma das estrelas do Concorso d’Eleganza Villa d’Este, que está a acontecer este fim-de-semana nos arredores de Roma.

