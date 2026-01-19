Hyundai Staria passa a ''eléctrica'' com variante Camper na calha

Os vários segmentos automóveis prosseguem a sua caminhada para a electrificação total, como ficou comprovado no recente salão automóvel de Bruxelas.

A Staria Electric da Hyundai é o último exemplo, com o monovolume de sete ou nove lugares nos seus 5,26 metros de comprimento (e 3,28 metros a separar os dois eixos) a centrar-se na habitabilidade e funcionalidade de topo.

Já fora do evento belga, a insígnia sul-coreana avançou com um protótipo apontado ao lazer para aliciar os mais renitentes por este tipo de veículos.

Companheira de viagem

Se por fora o desenho da Staria Electric se inspira no conceito Inside-Out com detalhes futuristas, a bordo são as linhas horizontais a ganharem relevo num ambiente marcado pela qualidade dos materiais e dos acabamentos.

O posto de condução é definido por dois ecrãs de 12,3 polegadas para a instrumentação e o multimédia, com o sistema de infoentretenimento a equipar a nova geração ccNC com actualizações remotas.

Esta proposta com 5,25 metros de comprimento recebe agora um motor de 160 kW (218 cv) e 350 Nm alimentado por uma bateria de 84 kWh para uma autonomia combinada em redor dos 400 quilómetros.

A arquitectura eléctrica de 800 volts, como já acontece nos Ioniq 5, Ioniq 6 e Ioniq 9, permite carregar dez a 80% da capacidade do acumulador em cerca de 20 minutos em corrente contínua, mas sem ser indicada a potência máxima.

A Hyundai Staria Electric arranca a produção em breve na unidade industrial da Hyundai Motor em Ulsan, na Coreia do Sul, com a chegada ao mercado nacional a estar prevista até ao final de 2026.

Camper para a aventura…

Já no salão alemão CMT dedicado ao caravanismo que arrancou no último fim de semana em Estugarda, a Hyundai destaca as capacidades da Staria Electric para o lazer na sua Camper Concept.

O protótipo que antecipa o futuro modelo de produção tem no tecto retráctil eléctrico o principal trunfo, ao criar um espaço aberto mais luminoso sem esquecer o acesso facilitado à cozinha.

Projectado para preservar a eficiência aerodinâmica do monovolume, o tecto retráctil tem um papel decisivo na diminuição da turbulência e do ruído do vento durante a condução.

… com painel solar no tecto

Novidade naquela solução é mesmo a integração dum painel solar de 520 watts que é capaz de gerar até 2,6 kWh segundo uma média diária de cinco horas de luz solar.

Pode ampliar a autonomia da Staria Camper Concept mas a sua missão está em dar mais liberdade aos aventureiros, ao alimentar recursos como o frigorífico, o chuveiro portátil ou a climatização interior.

Para aumentar a privacidade, segurança e conforto durante a viagem ou nos períodos de descanso, o protótipo explora o uso de vidros opacificantes "inteligentes" com isolamento térmico e acústico.

A Staria Camper Concept está agora sob "avaliação" no salão CMT de Estugarda, com os visitantes a serem convidados a partilhar as suas opiniões com a Hyundai, para depois ela decidir a possibilidade de produzi-la.

