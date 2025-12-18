A Audi prepara-se para celebrar em 2026 os 50 anos do célebre bloco de cinco cilindros, e nada melhor do que festejar a data com um protótipo delirante.

GT50 Concept retrofuturista celebra 50 anos do cinco cilindros da Audi

Por trás do GT50 Concept esteve um grupo de estudantes do centro de formação de Neckarsulm da construtora germânica, e o resultado final não poderia ser mais deslumbrante.

Na sua base está o chassis da berlina RS3 mas a carroçaria em plástico reforçado com fibra de vidro foi redesenhada, tendo como inspiração os icónicos Audi 200 Quattro Trans Am e 90 IMSA GTO do final dos anos 80.

Definido por linhas rectilíneas, a frente ganha um impressionante divisor, contrastado atrás por uma asa vertical nada discreta e por um difusor de generosa dimensão.

Os guarda-lamas foram alargados a preceito para acolher as rodas sobredimensionadas inspiradas no mundo da competição automóvel; original é o tejadilho do RS3 ter sido substituído pelo tecto plano dum Audi 80.

O desenho do interior foi obscurecido para "tapar" os pormenores mas, mesmo assim, é possível distinguir uma barra de protecção num habitáculo despojado de elementos desnecessários para reduzir o peso ao máximo.

Rápido, muito rápido

Sob a aparência neo-retrofuturista deste GT50 Concept esconde-se o turbo pentacilíndrico de 2.5 litros da berlina RS3, com os 400 cv e 500 Nm passados às quatro rodas através do renomado sistema quattro de tracção integral.

Tal combinação permite, em teoria, que o bólide dispare dos zero aos 100 km/hora em menos de quatro segundos para uma velocidade de ponta superior a 250 km/hora.

Infelizmente, a Audi não confirmou as especificações técnicas deste GT50 Concept pela simples razão de que nunca deverá passar dum projecto de estudo.

Quase uma certeza é que em 2026 sairá uma edição especial do RS3 para celebrar os 50 anos do motor de cinco cilindros nas devidamente afinado para ultrapassar os actuais 400 cv por larga margem.

