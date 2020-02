O nosso leitor é daquelas pessoas que vê num carro uma verdadeira obra de arte? Qual a sua reacção, então, perante o Aero Sport Lounge, o concept car que a DS vai levar ao salão automóvel de Genebra?





DS Aero Sport Lounge: um SUV de cortar a respiração

Tendo a eficiência aerodinâmica como alvo primordial na sua concepção, o protótipo apresenta uma área frontal com apêndices laterais para dirigir o fluxo de ar para as rodas de 23 polegadas.





As linhas deste SUV coupé com 5000 mm de comprimento são também caracterizadas pela iluminação E-Tense, que simboliza o motor eléctrico de 500 kW (680 cv) que leva o DS Aero Sport Lounge dos 0 aos 100 km/hora em 2,8 segundos.

A bateria de 110 kWh de nova geração, concebida para uma autonomia superior a 650 quilómetros, é um legado saído dos títulos conquistados pela marca do Grupo PSA na Fórmula E.

Outras áreas a analisar com mais atenção neste concept car estão na própria grelha frontal. Oculta sob ela estão os faróis Matrix LED Vision e uma larga variedade de sensores, assim como o denominado DS Light Veil, que deverá representar a assinatura da insígnia.



Dentro do DS Aero Sport Lounge, a abordagem estética e tecnológica é ainda mais ousada, ao exibir duas faixas animadas a toda a largura do tablier, que substituem os ecrãs tradicionais.

Todos os dados necessários à condução são projectados no pára-brisas, numa espécie de realidade aumentada, em substituição dos painéis de instrumentos mais convencionais. A "tela" inferior, revestida em algodão acetinado, exibe as informações projectadas pelo visor superior.

Para cada passageiro existe um ecrã individual para o "entreter" durante a viagem, reforçado por outros visores que transmitem, em tempo real, as imagens captadas pelos espelhos digitais.

Em destaque está igualmente um sistema de inteligência artificial, denominado Iris, e um controlo háptico de ultra-sons 3D, uma tecnologia desenvolvida em cooperação com os laboratórios de Silicon Valley, na Califórnia.

Para os bancos, a DS optou por um composto de palha na parte de trás e na consola, e algodão acetinado e espuma de alta densidade nos assentos. Os cartões das portas são revestidos por uma microfibra transparente.

Se o nosso leitor tiver oportunidade, dê uma vista de olhos ao DS Aero sport Lounge no salão automóvel de Genebra. Asseguramos que não ficará desiludido com a experiência.

