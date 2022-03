A Audi prossegue a toda a velocidade a electrificação da sua gama. Esta quinta-feira, a marca dos quatro anéis apresentou a nova A6 Avant e-tron Concept.





A6 Avant e-tron Concept: Audi mostra familiar electrizante com 700 km de autonomia

Evolução "natural" do A6 Sportback e-tron Concept revelado em 2021 no salão automóvel de Xangai, a carrinha parece estar muito próxima da versão final de produção.

A montagem começará em 2024, um ano depois de a berlina eléctrica chegar ao mercado.

Certo é que ambos os modelos não irão substituir os seus pares equipados com motor de combustão, fazendo antes parte de uma oferta paralela.

Estética distinta

Construídos sobre a nova plataforma Premium Platform Electric (PPE), as dimensões da Audi A6 Avant e-tron serão em tudo semelhantes à oferta com motores térmicos, mas com detalhes e soluções estéticas distintas.

À partida, terá os mesmos 4,96 metros de comprimento por 1,96 de largura e 1,44 metros de altura, embora seja sete centímetros mais larga e cinco mais baixa.

A dianteira é marcada pelos faróis Digital LED Matrix, partilhados com o A6 Sportback e-tron, com as nervuras da grelha fechada a darem-lhe um toque desportivo.





Aliás, o protótipo avança mesmo com um sistema de iluminação com funções curiosas. Nas laterais da carroçaria, três projectores LED criam efeitos dinâmicos no solo a darem as boas-vindas aos ocupantes.

As mesmas luzes mostram ainda sinais de alerta a outros utentes da estrada, como avisar um ciclista de que uma porta vai ser aberta. Nos cantos, outros projectores LED são usados como "piscas-piscas".

A alta resolução dos faróis, para além da função para que foram concebidos, também podem gerar sinais de alerta para outros condutores.



Podem ainda projectar imagens de um jogo de vídeo para os ocupantes se entreterem enquanto a bateria da carrinha está a carregar,

Visto de perfil, atenta-se nas nervuras onduladas que marcam a parte inferior da carroçaria, com o visual a ser reforçado pelas jantes em liga leve de 22 polegadas e pelos retrovisores com câmaras digitais.

É atrás que estão as principais diferenças, com uma linha de cintura elevada, e por um difusor bem mais proeminente do que na berlina, mas os farolins Digital OLED mantêm o mesmo desenho.

Falta agora saber como será o habitáculo e as tecnologias que serão incluídas a bordo, já que a Audi não avançou com quaisquer imagens nesta apresentação prévia.



Autonomia até 700 km

A aerodinâmica, central no desenvolvimento da carrinha, tem um coeficiente Cx de 0,24, apenas, mais 0,02 do que no seu "irmão".

Estes valores são essenciais para conseguir o máximo de autonomia, que poderá chegar aos 700 quilómetros com uma bateria de 100 kWh.

Alimentada por um ou dois motores eléctricos, para tracção traseira ou integral, as acelerações dos zero aos 100 km/hora poderão situar-se abaixo dos sete segundos, com as variantes mais potentes a podê-lo fazer na casa dos quatro segundos.

A arquitectura eléctrica de 800 volt da bateria permite que ela possa ser recarregada até uma potência máxima de 270 kW, como acontece no Audi e-tron GT.

A insígnia alemã avança que será possível recuperar 300 quilómetros de autonomia em apenas dez minutos, ou carregar a bateria de cinco a 80% em 25 minutos.

