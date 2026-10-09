Zona de Tondela: IP3 ''cortado'' à noite a partir de segunda-feira

O Itinerário Principal (IP) 3 vai ficar cortado durante cinco noites consecutivas a partir de segunda-feira, entre os nós de Tondela Sul e Canas de Santa Maria, no distrito de Viseu, anunciou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado divulgado pela agência Lusa, a empresa explicou que os condicionamentos vão verificar-se até ao dia 17, no âmbito da empreitada de duplicação e requalificação do IP3 que decorre entre Santa Comba Dão e Viseu.

O trânsito será desviado para a Estrada Nacional (EN) 2 entre as 21h00 e as 05h00 devido à realização de trabalhos de transporte e montagem de vigas e lajes pré-fabricadas, no âmbito do alargamento e da construção de obras de arte.

A Infraestruturas de Portugal referiu que o troço em intervenção situa-se "entre o Km 90,200, a norte do nó de Vila Pouca, e o Km 117,722, na zona da passagem superior de intercepção desnivelada com a A25/IP5.

Será alargada a plataforma rodoviária (em perfil de 2x2 vias), de rectificado e melhorado e traçado, as ligações e acessibilidades à rede viária local, e reforçado o pavimento, o sistema de sinalização e os equipamentos de segurança.

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