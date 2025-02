Zinedine Zidane leva Alpine A290 a ''passear'' por Madrid

Com o electrizante Alpine A290 a começa a atacar em força as curvas das estradas europeias, nada melhor do que fazê-lo com Zinédine Zidane ao volante.

Sob o pedal do acelerador estavam os 160 kW (218 cv) e 300 Nm debitados pelo topo de gama GT Performance nas ruas de Madrid… e não foram poucas as cabeças que se viraram para apreciar as linhas do hot hatchback.

"É incrível como é fácil de conduzir sendo desportivo ao mesmo tempo", sublinhou o embaixador da insígnia francesa. "Um verdadeiro prazer!".

