É mais uma insígnia chinesa do grupo Geely a chegar ao nosso país através da Salvador Caetano Auto mas agora em modo premium: com as reservas abertas estão os Zeekr 001, Zeekr X e Zeekr 7X, com o Zeekr 7GT a chegar neste Verão.

Zeekr chega em modo 'premium'; conheça a gama e os preços

Todos sustentados pela plataforma SEA, de Sustainable Experience Architecture, em particular destaque está o Zeekr 001 na forma duma shooting brake com tracção traseira ou às quatro rodas.

A primeira opção propõe 200 kW (272 cv) 343 Nm alimentados por uma bateria de 100 kWh brutos para 620 quilómetros de autonomia, sendo recarregável a uns máximos 200 kW DC.

O mesmo acumulador apoia a variante de tracção integral de 400 kW (544 cv) e 686 Nm para 580 quilómetros entre recargas, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem nuns "desportivos" 3,8 segundos.

Para além do visual muito aerodinâmico, sem ignorar a sofisticação do habitáculo com materiais e acabamentos de qualidade, a carrinha assume 11 câmaras de alta resolução a apoiarem avançados sistemas de apoio à condução.

Potência sob a forma de SUV

A combinar espaço, conforto, tecnologia avançada e altas prestações está o SUV Zeekr 7X, com a versão com tracção posterior a equipar um motor de 310 kW (421 cv) e 440 Nm.

Zeekr chega em modo 'premium'; conheça a gama e os preços

Já o topo de gama com dois motores passa às quatro rodas 475 kW (646 cv) e 710 Nm, para a corrida dos zero aos 100 km/hora se fazer em 3,8 segundos.

A bateria de 100 kWh propõe até 615 quilómetros de autonomia combinada no primeiro exemplo, e até 543 quilómetros no segundo, com a arquitectura elétrica de 800 volts a permitir carregamentos até 480 kW DC.

Rápido para a cidade

O Zeekr X foi desenvolvido para responder às necessidades da actual mobilidade urbana, explica a insígnia chinesa, ao combinar as dimensões compactas dos seus 4,43 metros de comprimento num visual particularmente dinâmico.

O interior tão espaçoso como permitem os 2,75 metros a separarem os dois eixos, aposta em acabamentos premium, soluções de conforto "inteligentes", assistentes à condução completos, e um assumido foco na conectividade.

A compor o modelo está um propulsor de 200 kW (272 cv) e 343 Nm para o tracção traseira, suportado por uma bateria de 49 kWh para 330 quilómetros.

Um acumulador de 61 kWh, para distâncias combinadas até 405 quilómetros, equipa a variante de 250 kW (340 cv) com rodas motrizes traseiras, sempre recarregável a 150 kW DC em todas as versões.

A versão com tracção integral equipa dois motores para uns potentes 365 kW (496 cv) e 573 Nm, alimentados por uma bateria de 69 kWh para 415 quilómetros eléctricos; os zero aos 100 km/hora fazem-se nuns "acelerados" 3,7 segundos.

7GT em postura desportiva

A Zeekr anuncia o 7GT para o princípio deste Verão apoiado num visual arrojado, tecnologias avançadas, condução desportiva e autonomia alargada, com a arquitectura eléctrica de 800 volts a permitir recargas até 480 kW DC.

As características técnicas e motrizes são em tudo semelhantes às do Zeekr 7X mas com desempenhos bem mais dinâmicos que quase o colam a um super desportivo.

O tracção traseira de 310 kW (421 cv) acelera em 5,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, com o tracção total de 475 kW (646 cv) e 710 Nm a baixar essa fasquia para 3,3 segundos.

A bateria de 100 kW leva o primeiro exemplo até aos 655 quilómetros combinados, que baixa para os 558 quilómetros na versão mais potente.

Modelo Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço

Zeekr X Core RWD 200 kW (272 cv) / 343 Nm 49 kWh Até 330 km Desde 37.000 euros Zeekr X Long Range RWD 250 kW (340 cv) / 343 Nm 61 kWh Até 405 km Desde 43.950 euros Zeekr X Privilege AWD 365 kW (496 cv) / 573 Nm 69 kWh Até 415 km Desde 48.950 euros Zeekr 001 Long Range RWD 200 kW (272 cv) / 343 Nm 100 kWh Até 620 km Desde 60.950 euros Zeekr 001 Privilege AWD 400 kW (544 cv) / 686 Nm 100 kWh Até 585 km Desde 72.950 euros Zeekr 001 Sport Edition AWD 400 kW (544 cv) / 686 Nm 100 kWh Até 585 km Desde 74.950 euros Zeekr 7X Long Range RWD 310 kW (421 cv) / 440 Nm 100 kWh Até 615 km Desde 59.950 euros Zeekr 7X Privilege AWD 475 kW (646 cv) / 710 Nm 100 kWh Até 543 km Desde 68.450 euros Zeekr 7GT Long Range RWD 310 kW (421 cv) / 440 Nm 100 kWh Até 655 km Desde 55.450 euros Zeekr 7GT Privilege AWD 475 kW (646 cv) / 710 Nm 100 kWh Até 558 km Desde 61.950 euros

Texto: P.R.S.

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