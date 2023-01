Chama-se Zeekr 001 e propõe-se ultrapassar os 1.000 quilómetros de autonomia com uma única carga.

Zeekr 001: mais de 1.000 km com uma única carga

A apoiar esta ambição está uma enorme bateria de lítio Qilin de última geração com 140 kWh de capacidade para uma edição limitada a mil exemplares.

Claro que estes números estão sob a homologação chinesa CTLC já que, segundo o ciclo WLTP europeu, essa distância sofrerá um corte drástico.

Mesmo assim, o alcance previsto poderá superar os 800 quilómetros, o que coloca este SUV coupé acima dos rivais europeus.

O modelo deverá chegar no final deste ano à Europa, juntando-se a uma lista de marcas chinesas cada vez maior que irá aterrar no Velho Continente até 2025.

Ataque aos SUV coupé europeus

O Zeekr 001 é construído sobre a plataforma SEA da Geely, que já é detentora de marcas como a Volvo e a Polestar, com uma arquitectura de 800 volt.

São 4,97 metros de comprimento por 1,99 de largura e 1,55 de altura, com a distância entre eixos a superar ligeiramente os três metros.

O interior é marcado pela qualidade dos acabamentos, a que não faltam bancos dianteiros aquecidos e refrigerados, e ar condicionado de três zonas.



O ambiente tecnológico a bordo é assegurado pelo painel de instrumentação de 8,8 polegadas, e o ecrã táctil de infoentretenimento de 15,4 polegadas.

O visor head-up de realidade aumentada chega às 14,7 polegadas e, nas costas dos bancos dianteiros estão ainda dois ecrãs multimédia de 5,7 polegadas.

Além da suspensão pneumática adaptativa e faróis LED Matrix, o pacote Z Sport inclui jantes forjadas, discos de travão com pinças Brembo e bancos desportivos.



O Zeekr 001 estreia o MobilEye SuperVision, um sistema de segurança activa e apoio ao condutor com 11 câmaras de alta resolução.

Até 544 cv de potência

Para a Europa deverão vir as versões com um e dois motores eléctricos, com autonomias até 546 e 656 quilómetros, respectivamente.

A primeira proposta tem 200 kW (272 cv) e 343 Nm, com a segunda a oferecer 400 kW (544 cv) e 686 Nm.

As acelerações também são prometedoras: 6,9 segundos dos zero aos 100 km/hora na versão menos potente.



A versão mais poderosa demora apenas 3,8 segundos a chegar àquela fasquia, com a velocidade máxima a ultrapassar os 200 km/hora.

O modelo será equipado com baterias de 86 e 100 kWh, capazes de aceitar carregamentos até 360 kW em corrente contínua.

A edição especial do Zeekr 001, com autonomia superior a 800 quilómetros, está limitada a 1.000 exemplares.

Equipado apenas com um motor eléctrico de 200 kW (272 cv) a dar tracção às rodas dianteiras, é proposto na China por um preço a rondar os 55 mil euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?