A entrada de rompante das marcas chinesas na electromobilidade mundial atinge um novo patamar: agora é o YangWang U9 a bater o recorde mundial de velocidade de ponta com a versão especial Track Edition.

Equipado com quatro motores eléctricos para uma potência combinada de 2.220 kW (3.018 cv), o hiper desportivo acelerou até aos 472,41 km/hora nas mãos do piloto Marc Basseng na pista de ensaios alemã de Papenburg.

Se este é o primeiro recorde de monta alcançado por um modelo da BYD, a tão ambicionada volta mais rápida para um "eléctrico" no "inferno verde" de Nürburgring Nordschleife poderá estar por semanas.

Esse galardão é detido pelo Xiaomi SU7 Ultra desde 1 de Abril, depois de cumprir os 20.832 quilómetros do circuito nuns alucinantes 7:04,957 minutos.

