O segmento automóvel de luxo, que continua dominado pelas insígnias alemãs e britânicas, tem um novo concorrente de peso no campo 100% eléctrico.

Yangwang Altior é a resposta da BYD às marcas europeias de luxo

Baptizada como Yangwang Altior, a berlina desta insígnia do grupo BYD assume a bordo um faustoso salão inspirado na cultura chinesa.

Equipa um propulsor por cada roda, com gestão própria do binário, mas desconhece-se por agora a sua potência combinada.

O mesmo acontece com a capacidade da bateria: sabe-se apenas que proporcionará mais de 1.000 quilómetros de autonomia segundo o ciclo chinês CLTC.

São 5,60 metros de carro

Um verdadeiro "autocarro" de luxo é o que se apraz dizer sobre o novíssimo Yangwang Altior que por estes dias foi apresentado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

"Esticado" a uns longos 5,60 metros de comprimento por 2,03 de largura, tem como fonte de inspiração estética um antigo vaso cerimonial chinês em bronze conhecido por "ding".

Essa referência cultural percebe-se na imponente dianteira quase vertical, com a grelha frontal a ser desenhada como se fosse uma peça de joalharia.

Detalhes quase extravagantes

Os pormenores distintos prosseguem nos 12 elementos luminosos de boas vindas, que giram e acendem de forma sequencial à aproximação do motorista.

O "piscar de olhos" a símbolos do luxo automóvel, como são os modelos da Rolls-Royce, percebem-se na abertura oposta das quatro portas num ângulo até 90 graus, para nada impedir a entrada ou a saída.

A imponência na estrada é assegurada pelas jantes de 21 polegadas em liga leve com três desenhos à escolha.

Viagens em todo o conforto…

O ataque às insígnias de luxo destaca-se obviamente a bordo: com 3,5 metros a separar os dois eixos, será difícil os ocupantes sentirem-se apertados nos quatro bancos independentes que configuram o habitáculo,.

Em particular destaque estão os assentos traseiros e os 1,21 metros de espaço disponível para esticar as pernas, com a ligação ao mundo da aeronáutica a reflectir-se na função "gravidade zero" de que dispõem.

Soma-se ainda um modo de descanso que coordena, de forma automática, a inclinação dos bancos, os apoios para as pernas, as cortinas, a iluminação ambiente e até mesmo a difusão de fragrâncias.

… envoltas pela cultura chinesa

A decoração do habitáculo destaca, mais uma vez, a cultura chinesa em materiais invulgares para um carro deste calibre, como são exemplo as saídas de ar revestidas com jade amarelo de Hetian polido à mão.

O revestimento interno combina bordados de Suzhou, perfurados em padrões inspirados nas nuvens. A pele semi-anilina, os tapetes de lã e os acabamentos em madeira natural completam o conjunto.

O equipamento de série inclui ainda um visor de 21,4 polegadas para os ocupantes que viajam atrás, sem esquecer o sistema de áudio com 39 altifalantes.

E, para tornar as jornadas mais frescas, o Yangwang Altior dispõe ainda de dois pequenos frigoríficos, sem esquecer o porta-bagagens com 532 litros de capacidade.

Gira sobre o próprio eixo

A suportar a berlina está a plataforma eléctrica e4 da BYD para quatro motores distribuídos por outras tantas rodas, e capazes de gerirem o binário em cada uma delas com correcções em milissegundos.

Essa arquitectura permite ainda que o Altior gire sobre o próprio eixo, à maneira de um tanque, além duma solução tecnológica capaz de mantê-lo estável caso um pneu rebente a alta velocidade.

Já a conhecida suspensão activa DiSus privilegia ainda mais o conforto a bordo, ao analisar a via e adaptar, em tempo real, os movimentos da carroçaria.

Falta saber potência e bateria

Mais "secreto" são os números de potência e binário dados pelo sistema motriz, assim como a capacidade da bateria Blade de segunda geração.

A fabricante sublinha uma autonomia superior a 1.000 quilómetros segundo o mais "favorável" ciclo chinês CLTC mas, convertido para o ciclo WLTP, essa distância deverá rondar uns 900 quilómetros combinados.

O mesmo acontece com as potências de carregamento do acumulador, e o respectivo tempo de espera para a operação, mas assumida está a compatibilidade com a tecnologia Flash Charging da BYD.

Proposto nas versões Executive e Bespoke, só falta saber se alguma vez chegará às estradas do Velho Continente, e por que valores.

Texto: P.R.S.

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