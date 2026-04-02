Foi uma das estreias mais destacadas no o salão automóvel de Bruxelas em Janeiro para no arranque deste Abril abrirem as pré-encomendas.

Xpeng P7+ tem tudo para seduzir; pré-reservas já abriram

Primeiro modelo de grande produção optimizado por inteligência artificial, o novo Xpeng P7+ promete até uns máximos 503 cv eléctricos e uma autonomia combinada a bater nos 530 quilómetros, tendo os carregamentos ultra rápidos como principal trunfo.

A berlina assume uma estética significativamente mais arrojada nesta segunda geração, com a qualidade a definir os materiais e acabamentos que a colocam em plano de igualdade com as marcas premium europeias.

Linhas bem futuristas

É óbvio como este Xpeng P7+ está apontado às viagens de longo curso em todo o conforto nos 5,07 metros que tem de comprimento, em contraste com os seus 1,94 de largura e uns baixo 1,51 metros de altura.

Contra as curvas suaves que definiam a primeira geração desta berlina em forma de fastback, o visual evoluiu de forma radical para dar lugar a um design enérgico onde não faltam toques futuristas como se percebe nas faixas luminosas à frente e atrás.

Distingue-se um capô curto e inclinado para conseguir um dos melhores coeficientes aerodinâmicos do momento com os seus Cx 0,201, apoiado em superfícies limpas onde quase nem se percebem os puxadores escamoteáveis das portas.

A faixa de luz à frente é complementada por ópticas quádruplas no pára-choques, enquanto o vidro traseiro termina numa asa distinta, sobreposta sobre uma segunda que se activa de acordo com a velocidade e o modo de condução escolhido.

Espaço a bordo não falta

O espaço a bordo é próprio duma berlina executiva, num ambiente tecnológico próprio dum premium, com espaço para tudo e para todos graças aos três metros que separam os dois eixos.

Um painel de instrumentos de 8,8 polegadas, separado do ecrã de 15,6 polegadas para o infoentretenimento, e um visor head-up 3D definem o posto de condução onde controlos físicos são inexistentes, se se ignorarem os botões no volante multifunções.

Bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com função de massagem e sistema áudio com 20 altifalantes são alguns dos "mimo" oferecidos, sem esquecer o accionamento eléctrico da bagageira com os seus 573 litros de capacidade.

Ultra rápido a carregar

O Xpeng P7+ chega ao mercado nacional com três variantes distintas, com a entrada na gama a fazer-se com a versão RWD Standard Range equipada com um propulsor de 180 kW (245 cv) e 450 Nm passados às rodas traseiras.

Capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em 6,9 segundos, é alimentado por uma bateria LFP de 61,7 kWh para 455 quilómetros combinados, com o recarregamento a fazer-se a 350 kW DC graças à arquitectura de 800 volts da sua plataforma.

Já o RWD Long Range assume 230 kW (313 cv) e 450 Nm, com o acumulador LFP de 74,9 kWh a prometer até 530 quilómetros, que baixa para 500 no AWD Performance; ambos recarregam dez a 80% em 12 minutos a uns máximos 446 kW DC.

O topo de gama, com dois motores a assegurarem 370 kW (503 cv) e 670 Nm às quatro rodas, acelera em apenas 4,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a estar limitada aos 200 km/hora em todas as versões.

Chassis com DCC

Menos visível nesta berlina está a configuração do chassis: à frente uma suspensão de duplo triângulo e atrás uma suspensão multibraços para a melhor estabilidade numa condução mais desportiva, mesmo se não possui rodas traseiras direccionais.

De série em todas as versões é o sistema de controlo de amortecimento contínuo (DCC) que permite reduzir a distância ao solo (e respectivo centro de gravidade) segundo o modo de condução escolhido.

E depois é o excluso chip Turing AI XP5 com elevada capacidade de computação a permitir assistentes à condução mais avançados, com maior rapidez no processamento de dados e evolução contínua através de actualizações remotas.

Sendo optimizado por inteligência artificial, suporta funcionalidades para a condução semi-autónoma em auto-estrada com mudanças de faixa mais suaves, e estacionamento remoto "inteligente", entre outras valências.

O XPilot Assist Driving assume o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro também em curva, mudança automática de faixa com centragem na via, limitador de velocidade "inteligente" e reconhecimento de sinais de trânsito.

As pré-reservas do Xpeng P7+ já estão abertas no portal nacional da marca chinesa, mas só se conhece o preço de 47 mil euros por que é proposto a versão RWD Standard Range que dá entrada à gama.

Texto: P.R.S.

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