XM Label Red: o BMW mais potente de sempre da divisão M

A BMW não faz por menos: um mês após revelar o primeiro modelo electrificado preparado pela divisão M, já tem na calha uma variante ainda mais poderosa.

A versão Label Red, que irá chegar ao mercado no final deste ano, é avançada como o topo de gama da linha do explosivo híbrido plug-in.

Pela única imagem revelada nas redes sociais apreciam-se os vermelhos nas molduras da grelha e das janelas, dos frisos laterais e das jantes em liga leve.

Não há imagens do habitáculo mas a marca alemã afirma que o esquema de cores em preto e vermelho irá manter-se no interior.

Dados sobre a potência e o binário do V8 biturbo electrificado também são nulos, mas a BMW diz que serão superiores aos 653 cv e 800 Nm do modelo original.

Tal significa que o bloco de 4.4 litros, alinhado com o propulsor eléctrico, irá debitar qualquer coisa como 750 cv e 1.000 Nm.

Potência e binário serão passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.

O desempenho em estrada é desconhecido mas o super SUV deverá baixar os 4,3 segundos dos zero aos 100 km/hora que o XM convencional consegue.

A autonomia dada pela bateria, que deverá ser a mesma de 29,5 kWh, rondará os 80 a 90 quilómetros com uma única carga.

Nas próximas semanas deverão conhecer-se detalhes mais completos do modelo de produção mais potente desenvolvido pela divisão M da BMW.

No entanto, a chegada ao mercado só deverá acontecer no Outono do próximo ano.

