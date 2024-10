O desafio estava feito mesmo antes da estreia do novíssimo SU7 Ultra da Xiaomi: bater o recorde da volta mais rápida para uma berlina de quatro portas ao "inferno verde" de Nürburgring Nordschleife.

Xiaomi SU7 Ultra ''explode'' volta mais rápida a Nürburgring

Missão mais do que cumprida porque o protótipo da tecnológica chinesa conseguiu uns estrondosos 6.46:874 minutos no circuito alemão onde todas as insígnias tentam conseguir as melhores marcas.

Recorde-se que a Xiaomi apresentou recentemente a sua primeira gama de "eléctricos" baseada no SU7, com os acabamentos Standard, Pro e Max.

Ora o SU7 Ultra vai ainda mais longe com uma configuração dedicada aos circuitos para ultrapassar os limites da tecnologia eléctrica.

Alimentado por três propulsores para uns dementes 1.139 kW (1.548 cv), dispara em 1,98 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta limitada a 350 km/hora.

A bateria de 93,7 kWh é fabricada pela CATL, com a Xiaomi a assegurar que pode ser recarregada em apenas de dez a 80% da sua capacidade.

Coincidência ou não, a insígnia chinesa abriu esta terça-feira as pré-reservas para o SU7 Ultra de produção no seu país, após a divulgação do recorde da volta mais rápida ao Nürburgring Nordschleife.

Com um preço de partida em redor dos 105 mil euros, são já milhares os interessados, mesmo se a berlina de alto desempenho só seja lançada oficialmente mais perto da Primavera.

