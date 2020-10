XC40 Recharge. Primeiro carro totalmente eléctrico da Volvo já começou a ser produzido

O dia 1 de Outubro de 2020 assinala o início da produção do primeiro modelo 100% eléctrico da marca sueca – o novo Volvo XC40 Recharge Este será o primeiro de vários automóveis totalmente elétricos que a Volvo Cars irá lançar. O início da sua produção representa um passo significativo para a ambição da empresa conseguir reduzir a pegada de CO2 por automóvel em 40% até 2025. Nesse ano, a Volvo Cars pretende que, metade das suas vendas mundiais seja constituída por modelos elétricos, sendo a quota restante preenchida por modelos híbridos.A anteceder o início da produção na fábrica de Gent, na Bélgica, existiu um período de preparação onde foram produzidas algumas unidades de veículos de pré-produção. Este processo, que é standard para cada novo modelo, pretende optimizar os processos de produção e assegurar os níveis de qualidade associados a cada automóvel que sai da linha de montagem. Todos os colaboradores receberam também formação adicional sobre a forma mais segura de produzir automóveis elétricos."Hoje é um dia muito importante para a Volvo Cars e para todos os colaboradores aqui em Gent. À medida que avançamos com a eletrificação da gama, esta fábrica irá representar um papel de grande pioneirismo na nossa rede mundial de produção", disse Javier Varela, Head of global industrial operations and quality da Volvo CarsAs primeiras unidades do novo Volvo XC40 Recharge serão entregues na Europa ainda este mês.