WTCR: Tiago Monteiro azarado em Vila Real

Um 11.° lugar na primeira manga e a desistência logo no início da segunda marcou a participação de Tiago Monteiro na quinta ronda da Taça do Mundo WTCR corrida este domingo no circuito de Vila Real.

Já Miguel Oliveira, que correu no Campeonato de Portugal de Velocidade, mostrou que é também um ás nas quatro rodas face à KTM com que corre no Mundial de MotoGP.

Santiago Urrutia, pela Cyan Performance, venceu a primeira prova com Lynk & Co 03 TCR, seguido de Yann Ehrlacher, da Cyan Racing, a terminar na segunda posição com um carro equivalente, a 0,264 segundos.

Nestor Girolami, da All-Inkl.com levou o Hyundai i30 N TCR ao terceiro lugar, a 4,972 segundos, com Tiago Monteiro a cruzar a meta a 32,676 segundos do vencedor.

Ehrlacher ainda passou pela liderança depois de usar a joker lap, uma alternativa que todos os pilotos estavam obrigados a cumprir na prova.

Todavia, após receber ordens da equipa, acabaria por ceder novamente a posição a Urrutia, que largara da pole position e comandou a fase inicial da corrida.

Esta foi a segunda vitória do uruguaio nesta temporada do WTCR, depois do triunfo na segunda corrida na Hungria.

Tiago Monteiro, que partiu da 13.ª posição da grelha, chegou a ser nono classificado mas, na parte final da prova, perdeu duas posições

A segunda corrida foi bem mais aziaga, com o piloto português a ser obrigado a desistir logo na primeira volta, depois de um acidente com o seu Honda Civic Type R TCR.

A prova acabou com os pilotos atrás do safety car, depois de Nathanael Berton ter batido com o seu Audi nas barreiras de protecção da pista e de Daniel Nagy, da Cupra, não o ter conseguido evitar.

Robert Huff, que partiu da quarta posição, cortou a meta com 0,388 segundos de vantagem sobre Atila Tassi, companheiro de equipa de Tiago Monteiro, e 0,547 sobre o espanhol Mikel Azcona, da Hyundai.

Com estes resultados, Mikel Azcona mantém a liderança do campeonato, com 153 pontos, contra os 137 de Santiago Urrutia e os 133 de Yann Ehrlacher. Tiago Monteiro caiu para a 17.ª e última posição, com 17 pontos.

A próxima ronda disputa-se em Itália, de 22 a 24 de Julho, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, nos arredores de Roma.

Miguel Oliveira em destaque

Miguel Oliveira mostrou ao volante de um Hyundai i30 N TCR como também sabe ser competitivo nas quatro rodas.

O piloto da KTM no Mundial de MotoGP cortou a meta em quarto lugar na primeira prova corrida no sábado, a fazer dupla com o pai.

Todavia, acabou por subir ao segundo posto depois da desclassificação e penalização das duas duplas que o antecediam.

No domingo conseguiu o terceiro lugar na segunda corrida, e confirmou aos jornalistas que a experiência melhor do que esperava.

"Foi uma experiência de fim-de-semana, com muita adrenalina", explicou Miguel Oliveira. "O meu pai [Paulo Oliveira] esteve à altura do desafio e, com um bocadinho de sorte, acabaríamos por vencer as duas corridas".

