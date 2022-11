WRC: Rali de Portugal confirmado no Mundial de 2023

Está confirmado o Rali de Portugal no Campeonato do Mundo de 2023: a quinta etapa será disputada entre 11 e 14 de Maio num calendário composto por 13 ralis e com muitas novidades pelo meio.

"É o reconhecimento da qualidade da nossa organização e da paixão dos portugueses pelo desporto automóvel e pelos ralis em Portugal", sublinha Carlos Barbosa, presidente do ACP, "que este ano se traduziu num impacto de 153 milhões de euros na economia nacional".

O Mundial de WRC arranca a 19 de Janeiro, com o Rali de Monte Carlo, e termina a 19 de Novembro com o Rali do Japão

O Vodafone Rally de Portugal abre na Europa a fase dos pisos de terra, depois da passagem pelo México com o mesmo tipo de solos, logo após o Rali da Croácia.

Nas principais novidades no calendário de 2023 estão o regresso ao Chile, que se estreou no Mundial em 2019, e um novo evento tripartido.

O Rali da Europa Central, que irá correr-se em asfalto no final de Outubro, será dividido entre a Áustria, República Checa e Alemanha.

"Estamos determinados em recolocar o calendário do WRC no panorama anterior à pandemia, com uma boa divisão de eventos entre a Europa e os outros continentes", afirma Simon Larkin, director do WRC Promoter.

"Estamos muito contentes com a abrangência e variedade de provas do próximo calendário. Será um grande desafio para os pilotos e um espectáculo fantástico para os adeptos de cada país".

Calendário WRC 2023

» Monte-Carlo » 19 – 22 Janeiro

» Suécia » 9 – 12 Fevereiro

» México » 16 – 19 Março

» Croácia » 20 – 23 Abril

» Portugal » 11 – 14 Maio

» Itália » 1 – 4 junho

» Quénia » 22 – 25 Junho

» Estónia » 20 – 23 Julho

» Finlândia » 3 – 6 Agosto

» Grécia » 7 – 10 Setembro

» Chile » 28 Setembro – 1 Outubro

» Europa Central » 26 – 29 Outubro

» Japão » 16 – 19 Novembro

