Wrangler ou Gladiator? Jeep mostra Rubicon 4xe para o Easter Safari

À medida que se aproxima o raide East Jeep Safari, entre 9 e 17 de Abril, o construtor norte-americano avança com mais algumas imagens dos ‘todos o terreno’ que vai levar aos trilhos do Moab, no Utah.

O protótipo mais recente é um Jeep Rubicon 4xe híbrido plug-in, inspirado nos modelos que são parte do passado militar da marca.

Sem ainda se perceber se será um Wrangler ou um Gladiator, a pintura verde azeitona, as rodas em aço e as letras ao longo do capô combinam-se para dar ao modelo um tom militarista.

Recorde-se que a Jeep já avançou nas últimas semanas com vários protótipos ao Easter Jeep Safari, como é o caso de um Grand Cherokee 4xe e um Gladiator com novas valências para o off-road.

