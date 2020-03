Wheelsandmore transformou Audi R8 em “monstro” de 1050 cv

O mundo pode estar a atravessar uma situação inédita, com o crescimento da pandemia COVID-19, mas isso não impediu a preparadora alemã Wheelsandmore de apresentar a sua mais recente criação, um Audi R8 V10 Plus Spyder com mais de 1000 cv de potência.

A imagem até pode não o denunciar, porque apenas as jantes foram modificadas, mas a verdade é que este R8 passou por uma transformação mecânica radical: o bloco V10 de 5.2 litros ganhou dois novos turbos e viu a Unidade de Controlo do Motor e o filtro de ar actualizados.

O resultado de tudo isto é um "monstro" com 1050 cv de potência e 1000 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,7 segundos, com a velocidade máxima a estar fixada nos 357 km/h.

O preço de tudo isto? Aproximadamente 66 mil euros! E neste valor ainda não estão incluídas as jantes de 20’’ (frente) e 21’’ (atrás) do exemplar que vê na galeria acima. Se gostar delas terá de pagar mais 10.800 euros.

Contas feitas, este "monstro" da Wheelsandmore obriga a que some mais 76 mil euros ao preço base do Audi R8 V10 Plus Spyder, que deverá chegar ao nosso país com um preço bem acima dos 200 mil euros.