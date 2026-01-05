Prossegue a toda a velocidade o desenvolvimento do novíssimo ID. Polo: o futuro "eléctrico" da Volkswagen está em contagem decrescente para subir à linha de montagem após concluir os derradeiros ensaios dinâmicos.

VW ID. Polo regressa ao passado com 'cockpit' do Golf dos anos 80

Ainda camuflado por fora nos seus pormenores, o compacto assume uma postura urbana nos 4,05 metros que tem de comprimento, menos 2 cm do que o "irmão" com motor de combustão interna, embora seja mais alto e largo.

Perceptível é o aumento do espaço a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros, graças aos 2,60 metros que separam os dois eixos e aos 435 litros de capacidade do porta-bagagens.

Novidade no arranque desta semana está a apresentação do interior, marcado pelo regresso dos botões físicos ao volante e à consola central, ou não inaugurasse ele uma nova geração de habitáculos e de cockpits da Volkswagen.

Botões estão de volta

O interior do Volkswagen ID. Polo recupera o desenho minimalista da primeira geração da gama eléctrica ID, definido por linhas horizontais muito limpas em tons cinzentos contrastantes.

Um revestimento macio ao tacto cobre o tabliê e os painéis das portas, criando uma atmosfera a bordo mais convidativa a bordo.

Embora equipe o sistema de infoentretenimento MIB+ mais recente da construtora germânica, é possível replicar no digital cockpit de 10,25 polegadas o painel de instrumentos do Golf Mk I dos anos 80.

Até mesmo o ecrã multimédia de 13 polegadas ganha um visual vintage onde nem sequer faltam imagens duma vetusta cassete de música e de mostradores digitais a "imitarem" o analógico.

Autonomia até 450 km

Ainda sem data definida para a estreia oficial ao público, já se sabe que o Volkswagen ID. Polo construído na plataforma MEB+ irá comportar versões com potências de 85 kW (116 cv), 99 kW (135 cv) e 155 kW (211 cv).

Sempre com tracção dianteira, o entusiasmo desportivo será dado pelos 166 kW (226 cv) do ID. Polo GTI, que chegará ainda numa fase posterior ainda neste ano.

As versões de 85 e 99 kW serão equipadas de série com uma bateria LFP de 37 kWh líquidos para uma autonomia em redor dos 300 quilómetros, admitindo recargas até 90 kW em corrente contínua.

As variantes mais poderosas de 155 kW e 166 kW serão alimentadas por um acumulador NMC de 52 kWh líquidos para distâncias combinadas até 450 quilómetros, e recarregável até 130 kW.

Incluídos estão apoios ao condutor de nova geração, com particular destaque para um Travel Assist mais evoluído com assistência à condução lateral e longitudinal, e mudanças de faixa assistidas em auto-estrada.

Além disso, será também o primeiro modelo da insígnia alemã a incluir naquele assistente o reconhecimento de semáforos e sinais Stop.

A Volkswagen deverá abrir as reservas do novo ID. Polo já em plena Primavera, estando "prometido" um valor de entrada na gama inferior a 25.000 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?