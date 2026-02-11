VW ID. Buzz ganha divisória fixa a separar passageiros da carga

A Volkswagen ID. Buzz ganhou uma nova configuração a bordo: exactamente como no furgão ID. Buzz Cargo, a versão de cinco lugares passa a contar com uma divisória fixa a separar o habitáculo do espaço de carga.

Nesta solução desenvolvida em parceria com a holandesa Snoeks Automotive, a divisória pode ser seleccionada directamente como parte da configuração do novo veículo e integrada na fábrica atrás da segunda fileira de bancos.

O compartimento de passageiros fica separado por completo do compartimento de carga, para uma utilização profissional em tudo semelhante à ID. Buzz Cargo.

Uma janela na divisória garante a visibilidade traseira enquanto a climatização automática ganha maior eficiência graças ao menor espaço do compartimento de passageiros.

A nova solução está disponível nos acabamentos Pure e Pro da versão convencional da ID. Buzz, e no Pro da variante longa do monovolume.

Sem valores definidos para o mercado nacional, o preço na Alemanha para este equipamento adicional é de 1.856 euros, onde também está o compartimento para guardar os cabos de carregamento.

