Vontade de acelerar? Novo Dacia Spring Extreme está mais potente

Se os 45 cv debitados pelo Dacia Spring lhe parecem demasiado fracos, alegre-se porque em breve chega ao mercado uma versão mais potente e dinâmica.

A marca franco-romena revelou esta sexta-feira, no salão automóvel de Bruxelas, o Spring Extreme 65 com um novo motor de 48 kW (65 cv).

Ao propulsor está acoplado uma nova caixa de velocidades para multiplicar o binário, para melhores acelerações e recuperações.

Decorações distintas

Depois do Duster e do Jogger, é a vez do Dacia Spring receber o "tratamento" Extreme.

Todavia, desta vez não se trata de uma série limitada mas antes a versão que irá substituir a linha Expression.

O Spring Extreme diferencia-se do modelo convencional pelos padrões decorativos inspirados em mapas topográficos e pela nova cor State Blue.

A eles juntam-se elementos em castanho acobreado nos retrovisores laterais, barras do tejadilho, entradas de ar e logótipo da porta da bagageira.

A bordo, o mesmo tom está nos painéis das portas, nas saídas de ar e na moldura do ecrã de infoentretenimento, sem esquecer os pespontos nos bancos.



Mais ágil na cidade

A dar corpo a um visual mais dinâmico está o novo motor eléctrico de 48 kW (65 cv).

O aumento de potência quase nem se nota na autonomia da bateria de 27,4 kWh: 220 quilómetros em estrada contra os 230 da versão de 33 kW (45 cv).

E, em ambiente urbano, é possível circular os mesmos 305 quilómetros, segundo o ciclo WLTP.

Não foram avançadas informações técnicas sobre a nova motorização mas deverão ser equivalentes às da variante de 45 cv.



Significa assim que a velocidade máxima deverá manter-se nos 125 km/hora, com o consumo médio a poder ficar ligeiramente acima dos 14 kWh/100 km.

O Dacia Spring Extreme pode ser encomendado no nosso país a partir de terça-feira por 22.050 euros, com as entregas as acontecerem a partir de Maio.

Ao equipamento de série do nível de acabamento Essential, soma um ecrã táctil multimédia de sete polegadas, câmara e radar de marcha atrás, sistema de navegação e retrovisores laterais eléctricos.

