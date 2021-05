Vontade de acelerar? Não abuse com o Toyota GR Yaris!

O Toyota GR Yaris é um dos desportivos mais excitantes do momento mas requer cuidados especiais a conduzi-lo.

Para um piloto amador, convém não abusar dos 261 cv e 360 Nm debitados pelo bloco de 1.6 litros de três cilindros, porque o acidente pode estar mesmo no final da curva.

O despiste em questão foi captado em vídeo no princípio de Maio na Audruring, na Estónia, durante um open track day em que a pista estava bastante húmida.

Aparentemente, o condutor, que saiu ileso do acidente, conduzia a 170 km/hora mas com o modo Track activado.



Significa isso que a distribuição da potência às quatro rodas é feita a 50/50, quando no modo Sport é feita a 30% no eixo da frente e 70% no eixo traseiro.

Talvez por isso o GR Yaris não tenha conseguido entrar em derrapagem, optando antes por umas valentes cambalhotas na gravilha.

