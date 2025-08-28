O anúncio oficial foi feito em Maio mas só esta quarta-feira foram reveladas as formas finais do novíssimo Volvo XC70, agora num formato em total oposição à carrinha ligeiramente sobre elevada que foi descatalogada em 2016.

Volvo XC70 PHEV com 170 km eléctricos vem para a Europa

O SUV de médio porte abriu esta semana as pré-reservas na China, para depois alargá-las no próximo ano a outros mercados como o europeu.

Na sua base está a nova plataforma SMA (Arquitectura Modelar Escalável), concebida com uma estrutura híbrida plug-in para uma autonomia bem longe do que os principais rivais oferecem.

Efectivamente, o XC70 reivindica cerca de 1.200 quilómetros antes de parar para reabastecer, dos quais cerca de 170 são exclusivamento eléctricos.

Os detalhes técnicos são ainda escassos mas sabe-se que o SUV terá como base um bloco turbo de 1.5 litros aliados a três propulsores alimentados por uma bateria NCM do qual se desconhece a capacidade.

Pode sempre tomar-se como exemplo o Lynk & Co 08, um modelo em tudo semelhante àquele SUV concebido pelo grupo Geely, que é também detentora da insígnia sueca.

A equipá-lo está o mesmo motor a gasolina de 163 cv e dois eléctricos, com o dianteiro a ter 218 cv, sendo de 212 cv o traseiro, enquanto a bateria tem uma capacidade de 39,6 kWh brutos.

Apta a ser carregada em corrente contínua em apenas 23 minutos de zero a 80%, dispõe de carregamento bidireccional para alimentar outros dispositivos electrificados.

No entanto, especificações técnicas mais precisas para o SUV destinado a outros mercados que não o chinês serão confirmadas mais tarde.

Refinado quanto baste

Com os seus 4,82 metros de comprimento, o novo XC70 adopta o mesmo visual refinado das produções mais recentes da Volvo.

A assinatura luminosa retoma à frente o estilo do martelo de Thor, enquanto atrás contorna o vidro para depois se fundir na porta da bagageira.

A frente compacta, inspirada nos modelos 100% eléctricos da insígnia sueca, combina-se com uma grelha de protecção activa que se ajusta automaticamente para optimizar a aerodinâmica e o arrefecimento do motor térmico.

O ambiente a bordo é minimalista quanto baste, marcado pela quase inexistência de botões físicos, enquanto o posto de condução é definido por um painel de instrumentos de 12,3 polegadas e um ecrã central de 15,4 montado na horizontal.

E, para uma experiência mais tranquila, dispõe de apoios evoluídos à condução, como o assistente de mudança automática de faixa, Park Pilot Assist e suporte de navegação activa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?