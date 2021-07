Volvo XC60 renovado aberto às encomendas; saiba os preços

O renovado XC60 da Volvo já está nos concessionários nacionais mas apenas com motorizações mild hybrid e hibrída plug-in.

E onde se encontram as principais renovações no SUV mais vendido da marca sueca desde 2009? À frente destaca-se a nova grelha e o pára-choques redesenhado, havendo ainda novas opções de jantes e de cores.

Há também novas opções para o interior, com materiais em que é excluída a pela, dando maiores possibilidades de personalização.

É ao nível de tecnologias que o XC60 agora se distingue, com actualizações importantes nos sistemas de segurança activa e de apoio à condução Pilot Assist, como a detecção de veículos e a travagem automática de emergência.

No campo da multimédia, o SUV estreia o novo sistema de infoentretenimento Android, já presente no XC40 Recharge 100% eléctrico, fruto da parceria com a Google.

A plataforma oferece um elevado nível de personalização e de conectividade, com acesso a aplicações e serviços como Google Assistant, Google Maps ou outras funcionalidades via Google Play.

As motorizações, agora totalmente electrificadas, são compostas no diesel pelas versões mild hybrid B4, de 197 cv, e B5,de 235 cv.

Já quanto às variantes híbridas plug-in, a gama integra os motores T6 AWD, de 340 cv, e T8 AWD, de 390 cv, a que se soma o Polestar Engineered de 405 cv.

São quatro os níveis de equipamento para cada uma das motorizações – Momentum, Inscription, R-Design e Polestar Engineered –, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 59.817 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?