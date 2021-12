Volvo: vendas mundiais em alta

As 634.257 unidades vendidas a nível mundial até Novembro levou a Volvo a aumentar as suas vendas em 8,8% face ao mesmo mês do ano passado.

Os resultados revelam também a popularidade crescente da gama de modelos electrificados Recharge da marca sueca.

No último mês começaram a ser entregues as primeiras unidades do novo C40 Recharge 100% eléctrico. Aliás, a Volvo sublinha que, só no mercado europeu, mais de metade das unidades vendidas foi de modelos Recharge.

No acumulado do ano, este segmento já representa mais de 25% das vendas mundiais. Na Europa, esta percentagem é já superior a 40% e, nos Estados Unidos, já se aproxima dos 20%.

Os três modelos mais vendidos pela Volvo este ano são o XC60, com 195.108 unidades, o XC40, com 184.842 exemplares, e o XC90, com 97.365 unidades.

