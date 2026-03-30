 Pesquisa
Tome Nota

Volvo será importadora europeia dos ''electrificados'' da Lynk & Co.

15:07 - 30-03-2026
 
 
Volvo será importadora europeia dos ''electrificados'' da Lynk & Co.

A Volvo Cars oficializou esta segunda-feira um acordo com a chinesa Geely Auto para a importação dos modelos Lynk & Co. para a Europa, ficando igualmente responsável pelas operações comerciais da marca no território europeu.

A parceria comercial tem ainda em vista o uso dos concessionários da insígnia sueca como espaço comercial dos modelos daquela marca através do seu sistema de vendas e serviços em mercados relevantes.

Sendo a construtora escandinava propriedade da Geely Holding, o novo acordo reforça a parceria já existente, na qual os carros da Volvo Cars e da Lynk & Co. são vendidos através dos mesmos concessionários em países seleccionados.

Ao mesmo tempo, esta solução permite à construtora escandinava ampliar o seu mercado e alcançar um público mais alargado sem investimentos adicionais em novos produtos.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

 

TEMAS:

VolvoGeelyLynk & Co.eléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Xpeng P7+ tem tudo para seduzir; pré-reservas já abriram

Xpeng P7+ tem tudo para seduzir; pré-reservas já abriram

Kia EV2 acelera em Lisboa: pequeno no tamanho, prático no dia a dia

Kia EV2 acelera em Lisboa: pequeno no tamanho, prático no dia a dia

Pelo gozo da condução desportiva: Alpine A390 abre encomendas

Pelo gozo da condução desportiva: Alpine A390 abre encomendas

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.