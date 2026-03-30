Volvo será importadora europeia dos ''electrificados'' da Lynk & Co.

A Volvo Cars oficializou esta segunda-feira um acordo com a chinesa Geely Auto para a importação dos modelos Lynk & Co. para a Europa, ficando igualmente responsável pelas operações comerciais da marca no território europeu.

A parceria comercial tem ainda em vista o uso dos concessionários da insígnia sueca como espaço comercial dos modelos daquela marca através do seu sistema de vendas e serviços em mercados relevantes.

Sendo a construtora escandinava propriedade da Geely Holding, o novo acordo reforça a parceria já existente, na qual os carros da Volvo Cars e da Lynk & Co. são vendidos através dos mesmos concessionários em países seleccionados.

Ao mesmo tempo, esta solução permite à construtora escandinava ampliar o seu mercado e alcançar um público mais alargado sem investimentos adicionais em novos produtos.

Texto: P.R.S.

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