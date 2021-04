Volvo: o derradeiro teste de segurança?

A Volvo Cars Portugal estreou esta semana nas televisões e nas redes sociais uma nova e inovadora campanha institucional que tem a sustentabilidade ambiental como tema.

Sob o lema Derradeiro Teste de Segurança, reforça o compromisso da marca para com a sustentabilidade e equipara-o à sua histórica preocupação com a segurança.

No filme assinado pela Grey, Björn segue alguns dos mais famosos testes de segurança realizados pela Volvo Cars ao longo dos tempos.

O passeio culmina no derradeiro ensaio de segurança, que é também o maior teste que actualmente o Homem enfrenta: as alterações climáticas do planeta.

A campanha segue-se às várias medidas anunciadas pela Volvo em Março, no seu rumo para a electrificação e a sustentabilidade ambiental, sem esquecer a segurança rodoviária.

