Volvo inaugura instalações renovadas em Castelo Branco

A Volvo acaba de inaugurar as suas instalações renovadas em Castelo Branco, à luz do programa Volvo Retail Experience (VRE).

As instalações, propriedade da A. Matos Car que representa a marca desde 2013, oferecem os mesmos princípios de design escandinavo.

O programa VRE centra-se na funcionalidade e na manutenção de processos simples e descomplicados.

No novo espaço irão operar três áreas de negócio exclusivas: venda de novos modelos, comercialização de veículos usados Volvo Selekt e serviço após-venda.

A inauguração assinalou também a derradeira etapa do Volvo Recharge Roadshow. O evento nacional organizado pela Volvo Car Portugal teve por missão esclarecer todas as dúvidas relacionadas com a mobilidade eléctrica.

As centenas de pessoas que aderiram à iniciativa puderam realizar test drives ao volante dos Volvo XC40 Recharge e C40 Recharge 100% eléctricos.

