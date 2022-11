Volvo funda coligação 'Accelerating to Zero' e apela a transição eléctrica mais rápida

A Volvo Cars vai ser um dos membros fundadores da Accelerating to Zero Coalition, anunciou a construtora automóvel na COP27 – Conferência para as Alterações Climáticas das Nações Unidas no Egipto.

O anúncio foi feito uma semana após o lançamento do Volvo EX90, com a marca a comprometer-se a apresentar um novo modelo eléctrico por ano até ao final da década.

O director executivo da Volvo Cars, saúda a formação da coligação e a sua bordagem colaborativa, e encoraja mais fabricantes a fazer o mesmo.

"Os motores de combustão são tecnologia do passado e temos de abandoná-los se quisermos enfrentar a maior ameaça da humanidade: as alterações climáticas", sublinhou Jim Rowan.

A fabricante sueca tem a ambição de tornar-se uma empresa exclusivamente eléctrica em 2030, e pretende influenciar o ritmo de transformação da indústria automóvel para a sua electrificação total.

Empenhada em aumentar o ritmo da transição para a mobilidade sem emissões, a Accelerating to Zero baseia-se na Declaração de Glasgow sobre Veículos com Emissões Zero, redigida o ano passado na COP26.

Os signatários comprometeram-se a trabalhar no sentido de tornar as suas vendas mundiais livres de emissões de gases de escape até 2040, e o mais tardar até 2035 nos mercados da Europa, China, Japão e EUA.

A Accelerating to Zero Coalition pretende criar uma plataforma internacional de colaboração, para ajudar a criar as condições adequadas para impulsionar os veículos com emissões zero.

Em causa está, por exemplo, a electrificação das frotas empresariais e o desenvolvimento de uma infra-estrutura abrangente de carregamento.

Em simultâneo, a Volvo Cars apelou aos países para intensificarem a sua própria acção climática para travarem a ameaça do aquecimento global.

Entretanto, a construtora sueca uniu-se a mais de 200 empresas e organizações da sociedade civil para assinar um apelo.

Organizado pela We Mean Business Coalition, a mensagem dirige-se aos governos nacionais para aumentarem a sua ambição climática e a concretização dos seus objectivos.

Até ao momento, apenas 29 dos 194 países o fizeram após a COP26, apesar de se terem comprometido ao abrigo do Pacto Climático de Glasgow.

O apelo deixa claro que 1,5 °C de aquecimento global é um limite e não uma meta, e que uma acção nacional urgente é essencial se o mundo não quiser ultrapassar esse limite.

Adicionalmente, num painel organizado pela Volvo Cars na COP27, o seu diretcor de sustentabilidade Anders Kärrberg também anunciou que a empresa está a apoiar o projecto Call on Carbon.

Esta iniciativa, a que também se juntam IKEA, grupo H&M e SSAB, entre outros, visa incentivar os governos a introduzirem um quadro político eficaz para a fixação de preços para as emissões de carbono.

