Volvo EX60 promete conversas mais ''humanas'' a bordo

A estreia oficial só acontece na quarta-feira mas, a pouco e pouco, são avançados mais detalhes sobre o "eléctrico" Volvo EX60 com os seus 810 quilómetros de autonomia.
Novidade absoluta é que este será o primeiro modelo da construtora a integrar o Gemini, o novo assistente de inteligência artificial da Google que permite ao condutor ter uma verdadeira conversa natural com o carro.
"O novo EX60 está repleto de tecnologia centrada no ser humano, concebida para melhorar a vida ao volante", assume Anders Bell, director da divisão de engenharia e tecnologia da Volvo Cars.
Significa que o condutor não precisa mais memorizar comandos específicos, nem tirar os olhos da estrada. Exageros à parte, o condutor pode pedir ao Gemini para descobrir a morada duma reserva de hotel no seu e-mail.
E se ficar na dúvida se o objeto que acabou de comprar cabe no porta-bagagens ou se não lhe surge nenhuma ideia para uma próxima viagem, basta perguntar àquela solução para dar a sua "sentença".
"O HuginCore, nosso sistema de última geração de hardware e software, combina a tecnologia desenvolvida a nível interno com os melhores serviços e tecnologias da Google, Nvidia e Qualcomm Technologies".
Uma tecnologia de ponta que o responsável da construtora sueca explica que funciona em segundo plano de maneira discreta para apoiar o condutor.
Além disso, o HuginCore reforça os níveis de segurança ao "ler" e "avaliar" constantemente o mundo à volta do SUV através da sua vasta gama de sensores.
Na próxima quarta-feira, tudo será desvendado quando o EX60 for revelado ao mundo através do canal oficial da Volvo Cars no Youtube.
