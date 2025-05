O Volvo EX30 reforça o sucesso que o rodeou desde a estreia com uma nova variante de entrada de gama Single Motor por um preço mais competitivo.

Volvo EX30 mais barato com nova linha Essential

Baptizado como Essential, o novo acabamento compreende de série o ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas com serviços Google integrados, conectividade 5G e sistema High Performance Audio.

Nos assistentes de segurança e apoio à condução, pode contar-se com soluções como a manutenção de faixa, travagem automática de emergência com identificação de peões e ciclistas, e deteção de ângulo morto com alerta de tráfego cruzado.

A solução motriz Single Motor que dá corpo a esta proposta usa um propulsor de 200 kW (272 cv) e 343 Nm montado sobre o eixo traseiro, sendo capaz de acelerar até aos 100 km/hora em 5,7 segundos.

A bateria LFP de 51 kWh brutos assume uma autonomia até 335 quilómetros, com um consumo combinado de 17,2 kWh/100 km, sendo recarregável de dez a 80% em 26 minutos a uma potência máxima de 134 kW em corrente contínua.

O Volvo EX30 é proposto para a área empresarial a partir de 29.900 euros, a que se soma o IVA, com o preço para particulares a arrancar nos 38.632 euros.

