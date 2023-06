Volvo EX30 exibe o melhor do 'design' escandinavo… com ecrã à Tesla?!

A uma semana da estreia mundial do EX30, a Volvo dá uma visão mais próxima do que se pode esperar do crossover eléctrico, principalmente do interior.

As imagens exteriores agora reveladas mostram uma ligação estética muito próxima ao EX90, pelo menos ao nível dos faróis e dos farolins.

É dentro do habitáculo, no entanto, que os designers da marca escandinava tentaram aproveitar ao máximo o espaço disponível.

Afinal, as contas mais recentes dos especialistas do ramo apontam para que o crossover meça 4,20 a 4,30 metros de comprimento, sendo ligeiramente mais pequeno do os XC40 e C40.

Design responsável, com o uso intensivo de materiais reciclados e renováveis como a ganga, o linho e a lã, é a linha mestra que comanda a sua concepção,

Proposta em quatro níveis de equipamento, estreia ainda uma barra de som em redor do habitáculo, inspirada no design dos sistemas de áudio domésticos.

Um ecrã à Tesla?

As principais informações do EX30 serão controladas através de um visor, à semelhança de um Tesla.

Com o ecrã central único de 12,3 polegadas, posicionado no meio do painel de instrumentos, é criada "uma sensação de espaço à volta do condutor".

Na parte superior estão os dados de velocidade e nível de carga da bateria, com a navegação, o infoentretenimento e os comandos na parte inferior.

Há também uma barra contextual que fornece, em qualquer momento, as funções mais relevantes do crossover.

A insígnia sueca justifica esta opção "para uma condução mais concentrada", associado à poupança de materiais

A integrar o infoentretenimento está o sistema Google, que incorpora os Google Assistant, Google Maps e as aplicações favoritas do Google Play.

O EX30 será também o primeiro modelo da Volvo a integrar a funcionalidade Apple CarPlay sem fios, quando já antes possuía o Android Auto.

O infoentretenimento equipa ainda a conectividade 5G, com a plataforma Snapdragon Cockpit a assegurar uma resposta rápida do sistema.

A 7 de Junho, o crossover eléctrico será revelado a nível mundial, ficando de imediato disponível para encomenda no nosso país.

