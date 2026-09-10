Nada como fazer uma revisão extensa a três dos modelos mais reconhecidos da Volvo para dar-lhes um novo vigor na segunda parte do seu ciclo de vida.

Volvo dá nova cara à ''linha 40'' e actualiza segurança nos EX60, EX90 e ES90

Numa evolução que não passa apenas por retoques estilísticos nos EX40, EC40 e XC40, a construtora escandinava aproveitou também para instalar novas funcionalidades "inteligentes" de segurança para os EX60, EX90 e ES90.

As actualizações para estes três últimos serão feitas por via remota ao longo das próximas semanas, enquanto as propostas híbridas e eléctricas da "linha 40" já têm preços definidos e as reservas abertas para o nosso país.

Visual actualizado…

No que aos três primeiros exemplos diz respeito, todos passam a exibir novos arranjos à frente e atrás, bem evidentes nos pára-choques, grelha e guardas lamas dianteiros, capô e porta da bagageira.

O mesmo acontece com os faróis LED e respectivas assinaturas luminosas nos XC40 híbrido e EX40 eléctrico, com o EC40 também alimentado a electrões a manter a mesma traseira que lhe dá o formato SUV coupé.

Novidade para o XC40 são as jantes em liga leve com corte adiamantado, disponíveis nos tamanhos de 18, 19 e 20 polegadas.

As novidades a bordo são mais escassas: o ecrã multimédia cresceu para as 11,2 polegadas num visual mais moderno, e ganhou como base o sistema de infoentretenimento Volvo Car UX com Google Gemini, semelhante ao que equipa os XC60, ES90, EX90 e XC90.

… com mudança de nome…

Passa-se às motorizações e logo se percebe que as mudanças referem-se apenas à nomenclatura de cada variante: o Single Motor passa a chamar-se P5 mantendo os 175 kW (238 cv) e 420 Nm.

A bateria de 70 kWh brutos que o alimenta continua com os mesmos 479 quilómetros de autonomia combinada no EX40, e até 486 quilómetros no EC40.

Já o Single Motor Extended Range passa a denominar-se P5 Long Range com os seus 185 kW (252 cv) e 420 Nm, com o acumulador de 82 kWh brutos a levar o EX40 até aos 575 quilómetros, e o EC40 a somar mais 9 quilómetros.

A variante Twin Motor Performance é substituída pelo P8 Performance, com os dois motores que dão a tracção integral a exibirem 325 kW (442 cv) e 670 Nm.

A bateria de 82 kWh permite que o EX40 alcance os 537 quilómetros de autonomia combinada, subindo aos 552 quilómetros no EC40.

Do lado do micro híbrido XC40, as motorizações oferecidas limitam-se a duas variantes do mesmo bloco turbo de 2.0 litros: o B3 desenvolve 163 cv e 265 Nm, com o B4 a entregar 197 cv e 300 Nm.

… e segurança reforçada

As encomendas para a "linha 40" agora renovada, incluindo as versões Black Edition, abrem na próxima semana, com preços de partida de 45.436 euros para o XC40, de 49.579 euros para o EX40, e de 53.331 euros para o EC40.

Do "pacote" de actualizações da gama fazem ainda parte um novo grupo de sensores e radares, assim como o software que os gere, sem esquecer o alerta de abertura de portas, sendo o Pilot Assist e a câmara a 360 graus propostos como opcionais.

A mesma aposta no campo da segurança e ajudas ao condutor conectadas é feita nos Volvo EX60, EX90 e ES90 com a introdução de quatro novos alertas que serão transferidos por via remota.

O Alerta de Grandes Animais pode avisar outros condutores se for detectado na estrada um "bicho" de grande envergadura, enquanto o Alerta de Pessoas Vulneráveis na Estrada comunica a presença de peões e ciclistas.

Trabalhos na estrada são detectados pelo Alerta de Circulação Rodoviária, com o Alerta Antecipado de Acidente a poder avisar outros condutores de ocorrências usando dados em tempo real de outros Volvo conectados ou de centros de gestão de trânsito.

Texto: P.R.S.

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