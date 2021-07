O Volvo Concept Recharge é o mais recente protótipo da marca sueca no "ataque" à electrificação total dos seus modelos automóveis.





Volvo Concept Recharge: o sucessor do XC90

De fora, por agora, fica a motorização que o irá equipar, assim como a respectiva potência, a capacidade das baterias e a autonomia.

Sucessor do Volvo XC90

Sabido é que primeiro exemplo da próxima geração das propostas 100% eléctricas da marca sueca, que irá substituir o Volvo XC90, terá um piso plano, com o aspecto final já a vislumbrar-se neste protótipo.

Desenhado segundo o conceito Menos Mas Melhor, o modelo privilegia o espaço interior e a melhoria da aerodinâmica.

Com a colocação de um pacote completo de baterias sobre o piso plano, os designers conseguiram aumentar a distância entre eixos e o tamanho das rodas.

Os bancos no Volvo Concept Recharge foram reposicionados, o que permitiu optimizar o perfil do tejadilho e baixar o capô, mantendo a posição de condução elevada.

Esta abordagem permite ganhos de eficiência aerodinâmica em relação a um SUV tradicional, o que melhora a autonomia eléctrica.

O protótipo introduz também uma nova linguagem estilística nos futuros modelos da Volvo.

A tradicional grelha frontal foi substituída por uma estrutura semelhante a um escudo, suportada por uma nova interpretação do desenho dos faróis Martelo de Thor, que incluem tecnologia gráfica de alta definição.





Os faróis traseiros verticais mantêm-se fiéis às origens, mas foram agora reinterpretados, sendo capazes de se estender a velocidades mais elevadas para melhorar a aerodinâmica.

"O nosso Concept Recharge representa um manifesto para o futuro eléctrico da Volvo Cars, mas também um novo tipo de veículo", explica Robin Page, responsável pela divisão de design da marca.

"Este automóvel apresenta proporções novas e modernas capazes de melhorar a versatilidade, e mostra o que a tecnologia já possibilita em termos de design".

A caminho da condução autónoma

O interior do Volvo Concept Recharge, em linha com as matrizes do design escandinavo com o uso de materiais naturais e sustentáveis, é marcado por um ecrã de 15 polegadas ao centro do tabliê.





Concebido para receber o novo sistema de infoentretenimento da Volvo, será lógico e intuitivo para o condutor.

O Concept Recharge reflecte ainda as tecnologias de segurança da Volvo num futuro próximo. Um sensor LiDAR, desenvolvido pela Luminar, será peça fundamental no plano da marca para a futura tecnologia de condução autónoma.

O sensor é colocado estrategicamente no tejadilho para assim melhor recolher toda a informação do ambiente em redor do automóvel.

