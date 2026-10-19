Volvo Cars e NVIDIA reforçam parceria na condução autónoma

A Volvo Cars e NVIDIA reforçaram a sua parceria para levar a condução autónoma a um novo patamar de segurança em ambientes reais complexos como a circulação na cidade ou em auto-estrada.
Essa evolução tecnológica fará a sua estreia num próximo modelo, naquela que será a maior ofensiva de produto de sempre da construtora sino-sueca.
Baseada em inteligência artificial, inclui a arquitectura de sensores e computação Hyperion, o sistema operativo Halos OS e o software de condução Alpamayo Stack.
O objectivo é claro: estabelecer uma nova referência para a condução automatizada com a introdução gradual de funcionalidades de condução que dispensam a atenção visual e mental do condutor.
Texto: P.R.S.
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