Volvo Car Portugal define objectivo: crescer 9% em 2022

A Volvo Car Portugal quer crescer 9% em 2022 nas vendas da sua gama automóvel no nosso país. O objectivo foi definido quarta-feira por Susanne Hägglund, que assumiu a direcção da subsidária portuguesa a 1 de Janeiro.

A executiva sucede a Edson Ishikawa, que, após sete anos à frente da Volvo Car Portugal, passou a ser o responsável pela divisão de oferta de produto e consumidor da Europa, Médio Oriente e África.

É objectivo da executiva cimentar a estratégia global da marca rumo à sustentabilidade e à electrificação.





"Espero dar continuidade ao caminho que nos trouxe até aqui, e conduzir a uma transformação nestes tempos tão desafiantes de mudança da indústria, da sociedade e do consumidor", destacou Susanne Hägglund.

"A electrificação requer transformações em todo o ecossistema! Precisamos de evoluir, no sentido de dar às pessoas a possibilidade de terem um automóvel 100% eléctrico sem constrangimentos; essa será a minha principal missão em território nacional".

Os resultados atestam o sucesso da estratégia a nível global, com a Volvo Cars a aumentar as vendas mundiais em 5,6%, correspondente a quase 700 mil unidades vendidas.

No que respeita à gama electrificada Recharge, o crescimento em 2021 superou os 70% face ao ano anterior.

A taxa de penetração dos modelos híbridos plug-in chegou aos 27,1% em relação às vendas totais com o segmento 100% eléctrico a a representar 3,7% a nível global.

Os "três mais" da marca sueca foram os SUV XC60, XC40 e XC90, com os dois primeiros a ultrapassarem, individualmente, as 200 mil unidades vendidas.

No nosso país, a Volvo voltou a ser a terceira marca premium mais vendida no ano passado, sendo um dos mercados onde as vendas da linha Recharge mais cresceram.

A taxa de penetração daquela gama representou 61,1% do total de vendas da insígnia sueca, com os modelos XC40, V60 e XC60 a liderarem o Top 3.

"O que encontrei em Portugal foi verdadeiramente espantoso", elogiou Susanne Hägglund na apresentação, pelo trabalho desenvolvido pela divisão nacional e os seus concessionários.

No nosso país, Susanne Hägglund aponta para um crescimento de 9% nas vendas da marca neste ano, e manter a Volvo como líder no segmento dos C-SUV premium.

Rumo à sustentabilidade e electrificação, a Volvo Cars mantém o foco nas pessoas e na segurança, sublinhando o milhão de vidas que já foram salvas com essa estratégia.

