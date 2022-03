Menos de uma semana após o anúncio da marca, está já disponível no nosso mercado para encomenda o Volvo C40 Recharge na variante Single Motor.





Volvo C40 Recharge Single Motor já tem preços

A alimentá-lo está um motor eléctrico de 170 kW (231 cv) a dar tracção às rodas dianteiras, em tudo semelhante ao que equipa o XC40 Recharge.

A autonomia chega aos 434 quilómetros, com a bateria de 69 kWh, com o carregamento de dez a 80% a fazer-se em 32 minutos a 150 kW.

O crossover coupé, que vem alargar para quatro os modelos 100% electrificados da marca sueca, é proposto com três níveis de equipamento: Pure, Plus e Ultimate.

Estética coupé

O C40 Recharge é marcado pelo perfil coupé, acentuado pela forte linha descendente do tejadilho a combinar com a porta da bagageira, que apresenta uma capacidade de 413 litros.

À frente, destaca-se o novo visual dos futuros Volvo eléctricos, marcado por faróis com tecnologia pixel de última geração, e, no interior, a ausência de revestimentos em pele natural, substituídos por materiais sintéticos.

Aliás, o crossover é o primeiro modelo da Volvo completamente livre deste material, e nem sequer será proposto como opção.

O sistema de infoentretenimento, desenvolvido em parceria com a Google, baseia-se no Android Auto. Através dele serão acedidas todas as aplicações e serviços como o Google Maps, Google Assistant e Google Play Store.

Todas as actualizações de software serão feitas em núvem para melhorar o seu desempenho mal saia da linha de montagem.

Versão Preço Equipamento Pure 48.826 euros Equipamento Plus 51.306 euros Equipamento Ultimate 54.931 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?