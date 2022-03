Volvo C40 Recharge agora só com um motor eléctrico

A Volvo Cars está a introduzir diversas actualizações na sua linha automóvel, com um arranjo exterior no XC40 Recharge 100% eléctrico, e uma nova variante do C40 Recharge, agora com apenas um motor eléctrico.

As novas variantes , juntamente com os outros modelos da gama, serão propostos sob um conceito de oferta actualizado.

Projectado para tornar o processo de pedidos online mais simples, poderão ser escolhidos diferentes níveis de equipamento e seleccionadas as várias opções disponíveis.

O Volvo XC40 Recharge ganhou um novo pára-choques dianteiro e a placa frontal, sem moldura, alinha o SUV com o C40 Recharge a nível visual.

Os faróis LED de última geração, com a assinatura luminosa Martelo de Thor, são reforçados com adaptação automática ao tráfego contrário.

O modelo ganha ainda novas cores de carroçaria e novas jantes em liga leve, assim como outras opções de estofos e revestimentos premium no interior.

Já o Volvo C40 Recharge ganhou uma variante com um motor eléctrico a dar tracção às rodas dianteiras, embora sem avançar com especificações técnicas.

O modelo é agora equipado com uma bateria de 69 kWh para uma autonomia até 434 quilómetros com uma única carga segundo o ciclo WLTP.



A bateria pode carregar de dez a 80% em cerca de 32 minutos num sistema de carregamento rápido.

Desconhece-se quando ambos os modelos agora actualizados estarão disponíveis no mercado nacional e por que preços.

