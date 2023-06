Volvo apresenta gama completa do EX90 e revela preços para Portugal

A estreia mundial aconteceu no final do último ano mas só esta terça-feira o novo Volvo EX90 foi revelado em Lisboa com os respectivos preços.

A gama é composta por três níveis de equipamento – Core, Plus e Ultra – e três motorizações, suportada por duas baterias com diferentes capacidades.

O SUV assume-se como um manifesto do futuro eléctrico da marca sueca mas sem perder o ADN por que os seus modelos sempre foram reconhecidos.

Apontado como o Volvo mais seguro de sempre, para o nosso país está apenas prevista a variante de sete lugares com uma autonomia até 600 quilómetros.

Na segurança activa e apoio à condução conta com oito câmaras, cinco radares e 16 sensores ultra-sónicos.

Nem sequer falta um sensor LiDAR de série, para controlar o ambiente em redor da viatura, como peões, ciclistas e veículos.

Capaz de identificar qualquer obstáculo até 200 metros de distância, a Volvo afirma que esta tecnologia permitirá reduzir até 20% os acidentes mais graves.

O Pilot Assist inclui funções de condução semi-autónoma, embora o sistema esteja pré-configurado para guiar o SUV sem qualquer intervenção do condutor.

A assegurar as funções-chave da viatura está um sistema central com as plataformas Xavier e Orin NVIDIA, e o Snapdragon Cockpit da Qualcomm.

Já são conhecidos os preços de entrada para cada motorização no nível de equipamento mais baixo e as encomendas já estão abertas.

Todavia, a chegada aos concessionários nacionais, que estava prevista para o final deste ano, só acontecerá no segundo semestre de 2024.

O adiamento deve-se ao atraso da produção do SUV, que só irá acontecer no início do próximo ano.

Versão Equipamento Potência Bateria Autonomia Preço Single Motor RWD Core / Plus 205 kW (279 cv) 104 kWh até 580 km desde 88.200 euros Twin Motor AWD Core / Plus / Ultra 300 kW (408 cv) 111 kWh até 600 km desde 94.200 euros Twin Motor Performance AWD Core / Plus / Ultra 380 kW (517 cv) 111 kWh até 590 km desde 99.300 euros

