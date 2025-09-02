Volvo alarga garantia para ''eléctricos'' até aos 13 anos

É uma medida inédita e exclusiva para o nosso país: a Volvo avançou esta semana com um programa pioneiro de extensão de garantia para os seus modelos 100% eléctricos.

Esta solução permitirá prolongar até 13 anos a protecção da viatura, com o alargamento da garantia a poder ser subscrita em períodos de 12, 24 ou 36 meses, sem limite de quilómetros durante a sua vigência.

"O parque automóvel nacional tem uma idade média de 13 anos e o parque da Volvo ronda os dez anos", justifica Paulo Neves, director da divisão de carros usados e serviços empresariais da Volvo Car Portugal.

Entre as vantagens associadas a esta iniciativa está a cobertura a 100% do valor da bateria sem depreciação associada, sendo a sua substituição realizada com acumuladores recondicionados ou reconstruídos.

"Importa sublinhar que não se trata de uma garantia vitalícia, mas sim dum programa que possibilita aos clientes ir adquirindo sucessivas extensões, de acordo com as condições de elegibilidade da viatura", acrescenta o responsável.

O programa pode ser subscrito no momento da compra do veículo ou numa data posterior, desde que ele se mantenha dentro dos limites previstos.

Para veículos já em circulação, é possível aderir à extensão de garantia junto da rede oficial Volvo, respeitando os critérios de idade e quilometragem aplicáveis, sendo depois possível renová-la sucessivamente até a um máximo de 13 anos.

