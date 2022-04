Volvo alarga actualizações remotas de 'software' a toda a gama

Todos os novos modelos da Volvo – XC90, S60 e V60 – passam a ter a capacidade de actualizações remotas de software, como já acontece nos seus "eléctricos".

Os proprietários irão obter uma actualização do sistema de infoentretenimento para as últimas versões do Android Automotive OS do Android 11.

Irão também ter acesso a novas categorias de aplicações no Google Play, onde se incluem navegação, carregamento e estacionamento.

A funcionalidade para transmissão de vídeo deverá ser adicionada mais perto do final deste ano.

A mais recente actualização remota traz melhorias adicionais na gestão de energia, passando por temporizadores climáticos, até às funcionalidades de aplicações móveis e para automóveis.

As melhorias na gestão de energia ajudam a manter temperaturas adequadas segundo as condições atmosféricas, para uma maior autonomia da condução.

A aplicação Volvo Cars recebe também actualizações mais frequentes sobre a percentagem de carga disponível durante uma sessão em curso.

Esta será a oitava actualização remota completa da insígnia escandinava, e irá atingir mais de 190 mil automóveis a nível global.

