Volvo agiliza recargas eléctricas e melhora infoentretenimento

Há duas soluções tecnológicas prestes a actualizar toda a gama automóvel da Volvo, estreadas que foram nos EX30, EX90 e XC90.

Em causa está a nova Volvo Car UX para o infoentretenimento, alinhada com a plataforma Snapdragon Cockpit, para uma resposta duas vez mais rápida e fluida face ao sistema vigente.

Ao mesmo tempo, os modelos EX30, EX40 e EC40 para o mercado europeu recebem o novo serviço Plug & Charge para facilitar e tornar mais racionais os pagamentos das recargas eléctricas.

Interacção mais personalizada

O Volvo Car UX "promete" uma maneira mais segura e personalizada de interagir com as informações do ecrã multimédia através dos vários serviços Google que nele estão presentes.

As aplicações mais usadas podem ser integrados na página inicial do visor, enquanto no painel de instrumentação, que também foi actualizado, a navegação é dada duma forma mais clara.

Os XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 e V90 Cross Country de 2025 já equipam o novo Volvo Car UX, sendo este actualizado por via remota nos modelos com Google integrado.

Ainda este ano, os 2,5 milhões de clientes da marca em todo o mundo receberão uma actualização nos modelos fabricados em 2020.

Pagamentos facilitados

Já o Plug & Charge será adicionado este ano aos Volvo EX30, EX40 e EC40 na Europa para facilitar a autenticação e o pagamento após o carregamento das baterias que os equipam.

Depois de configurada e activada, a solução exibe no Google Maps do ecrã de infoentretenimento as estações de carregamento com ela compatíveis.

As estações identificam o automóvel e o método de pagamento a ele associado mal é ligado o cabo de carregamento, sendo a cobrança do serviço feita automaticamente.

