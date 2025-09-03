Volkswagen troca as voltas ao ID. 2all e baptiza-o como ID. Polo

A Volkswagen já tinha adiantado que o futuro ID. 2all poderia não manter aquele nome: pois esta quarta-feira a nomenclatura foi alterada para um mais conseguido ID. Polo, a fazer a ligação eléctrica com o compacto térmico.

A nova designação dá o tiro de partida para a construtora germânica "transferir" para os futuros membros da família ID, os nomes já consagrados dos seus modelos equipados com motores de combustão interna.

"Os nomes dos nossos modelos estão profundamente enraizados na mente das pessoas", justifica-se Thomas Schäffer, director executivo da Volkswagen.

"Representam uma marca forte eque integram características como qualidade, design intemporal e tecnologias acessíveis a todos. É por isso que projectamos aqueles nomes icónicos para o futuro; o ID. Polo é apenas o início".

Uma certeza é que o novo compacto e a sua variante GTI serão as estrelas do espaço da Volkswagen no salão automóvel de Munique que irá decorrer de 9 a 14 de Setembro.

Ainda devidamente camuflados nos seus elementos principais, as duas propostas apenas deverão ser reveladas na sua plenitude mais próximo de Maio de 2026 quando fizerem a sua apresentação mundial

Em destaque no certame de Munique irá também estar o ID, Cross Concept, um SUV compacto que promete ser o equivalente eléctrico ao actual T-Cross quando for adicionado ao catálogo da marca no final do próximo ano.

