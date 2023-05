Volkswagen Touareg renovado; R eHybrid mantém 462 cv

Cinco anos passados sobre a terceira geração, o Volkswagen Touareg recebe acertos estéticos e tecnológicos, assim como afinações específicas no chassis.

Proposto em quatro níveis de equipamento – Touareg, Elegance, R-Line e R eHybrid –, será este último híbrido plug-in a despertar mais emoção.

Afinal, são 462 cv e 700 Nm debitados a partir da combinação de um V6 turbo de 3.0 litros com 340 cv e de um propulsor eléctrico com 100 kW (136 cv).

A bateria de 17,9 kWh assegura uma autonomia até 48 quilómetros em modo totalmente eléctrico.

Renovações mínimas

São mínimas as actualizações exteriores do SUV mais veterano da Volkswagen, com a marca alemã a optar antes pelo reforço tecnológico.

A frente foi renovada com uma nova grelha a toda a largura, a suportar os faróis LED mais delgados, que opcionalmente podem ser IQ.Light HD LED.

Atrás também foram redesenhados os farolins, com uma grossa barra luminosa a uni-los, com a estreia na Europa do logótipo iluminado da marca ao centro.

Como já acontecia no antecessor, o Touareg dispõe de suspensão pneumática, com amortecedores adaptativos e rodas traseiras direccionais.

Para tal, os engenheiros da marca fizeram novas afinações no chassis para conseguir o melhor equilíbrio entre conforto e desempenho.

Novidade é a integração de um sensor de carga no tejadilho que aconselha a modificar a configuração do controlo de estabilidade.



O SUV é suportado por jantes em liga leve de 19 a 21 polegadas, que no caso do R eHybrid podem ser de 22 polegadas.

Tecnologias evoluídas

A bordo destacam-se os acabamentos aprimorados, com os materiais a serem mais macios ao toque, como é exemplo a consola central.

À frente está o Innovision Cockpit, a combinar o painel de instrumentação de 12 polegadas e o ecrã multimédia Discover Pro Max de 15 polegadas.

Funções como a navegação e os mapas de alta resolução estão mais evoluídos, enquanto o sistema de controlo por voz também foi optimizado.

De série admite a ligação sem fios do telemóvel com Android Auto e Apple CarPlay.



Os bancos dianteiros são aquecidos, e o acesso e arranque do SUV pode ser feito sem chave.

Dispõe ainda de climatização automática bizona e porta eléctrica da bagageira, entre outras opções.

As entradas USB-C podem carregar dispositivos a 45 watts quando antes só era a 15 watts.

A dotação dos assistentes de condução é muito completa, como se exige num SUV premium, mas pode ser reforçada com vários sistemas opcionais.

Travel Assist, auxiliar de estacionamento com telecomando, assistente de reboque e visão nocturna são apenas algumas das opções propostas.

Gasolina, diesel e híbrido plug-in

Quanto a motorizações, a Volkswagen propõe uma motorização a gasolina e duas a gasóleo, a que se somam mais duas híbridas plug-in.



Na sua base está sempre um bloco V6 turbo associado a uma caixa automática de oito relações.

As duas variantes TDI 4MOTION apresentam-se com 231 cv e 500 Nm, e 286 cv e 600 Nm, com o TSI 4MOTION a debitar 340 cv e 450 Nm.

Nas variantes híbridas de ligar à ficha eléctrica, o eHybrid 4MOTION oferece 381 cv e 600 Nm combinados.

O destaque está, evidentemente, no desportivíssimo R eHybrid 4MOTION, com potência e binário combinados de 462 cv e 700 Nm.

Com uma velocidade máxima de 250 km/hora, acelera em 5,1 segundos até aos 100 km/hora.

O topo de gama ganha de série elementos exclusivos, como as pinças de travão pintadas a azul com o logótipo R em prateado.

Dispõe ainda de bancos e volante em pele com pespontos a azul, sistema de climatização de quatro zonas, e tejadilho panorâmico.

As jantes Braga em liga leve são de série com 20 polegadas mas podem ser trocadas por rodas de 22 polegadas.

E, além da cor tradicional Lapiz Blue Metallic, uma nova pintura fosca Silicon Grey Matt também pode ser pedida para o Touareg R eHybrid.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, as encomendas já abriram na Alemanha, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 69.200 euros.

