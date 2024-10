Volkswagen tem preços mais acessíveis para ID.3, ID.4 e ID.5

Depois do Volkswagen ID.3, é agora a vez dos ID.4 e ID.5 terem a variante Pure Urban a dar entrada às respectivas gamas, a preços mais acessíveis mas com um nível de equipamento atractivo face aos rivais.

Em comum às três propostas está o propulsor eléctrico de 125 kW (170 cv) e 310 Nm, sempre associado à bateria de 52 kWh com autonomias desde 387 km para o citadino até 360 km para o SUV.

O ID.3 Pure Urban ganha pintura metalizada de série, assim como jantes em liga leve de 18 polegadas, vidros escurecidos e câmara traseira.

Além do sistema de ar condicionado Climatronic de duas zonas, também conta com bancos dianteiros aquecidos e sistema de navegação integrado.

O ID.4 Pure Urban ganha as mesmas valências do ID.3 mas acrescenta de origem o Park Assist Plus, o ID. Light e a luz ambiente com 30 cores.

O equipamento de série do ID.5 diferencia-se do ID.4 apenas nas jantes em liga leve, que são de 19 polegadas.

O Volkswagen ID.3 para clientes particulares é proposto a partir de 38.676 euros, com o ID.4 a arrancar nos 43.601 euros e o ID.5 nos 47.461 euros.

