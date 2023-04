Volkswagen T-Roc é o ''gasolina'' mais limpo testado pelo Green NCAP

O Volkswagen T-Roc foi o carro mais "limpo" de todos os modelos a gasolina e gasóleo que o Green NCAP testou até hoje.

Na última "bateria" de testes realizados por aquela entidade independente, estiveram em campo os Nissan Ariya, Renault Austral, Volvo XC40, Ford Fiesta e Hyundai Staria, para além do crossover alemão.

Em análise estiveram a qualidade do ar à saída do escape, a eficiência de carregamento, a eficácia mecânica ou eléctrica, e as emissões de gases com efeito de estufa.

Equipado com o novo motor a gasolina 1.5 TSI EVO2, o modelo construído na Autoeuropa em Palmela alcançou 77 pontos em 100 possíveis.

É o mais alto Índice de Ar Limpo de todos os carros a gasolina e a gasóleo que o Green NCAP avaliou até ao momento.

Todavia, devido ao valor relativamente elevado no consumo de combustível, no Índice de Eficiência Energética, o T-Roc ficou com uma pontuação média de 49% e 2 ½ Estrelas Verdes, não conseguindo chegar às três.

