Volkswagen reduz consumos com Golf e T-Roc 100% híbridos

Ainda não há preços nem sequer data de chegada ao nosso país mas na Alemanha já se celebra o lançamento dos Volkswagen Golf e T-Roc em modo 100% híbrido.

Não é que esta solução motriz seja uma novidade no mercado automóvel mas, para a construtora alemã, representa uma estreia apoiada no reconhecido bloco 1.5 TSI evo2, alinhado com dois propulsores eléctricos e uma bateria NMC de 1,6 kWh.

O resultado final são uns combinados 170 cv e 309 Nm de torque, números que colocam ambas as propostas obviamente acima das variantes micro híbridas equivalentes mas sem rivalizarem com os eHybrid ou GTE do Golf, que permanecem na gama.

Quanto a consumos médios, o Golf 1.5 Hybrid "propõe" acelerações dos zero aos 100 km/hora em 7,5 segundos, com o T-Roc 1.5 Hybrid a demorar mais um segundo, com ambos a exibirem uma velocidade máxima de 180 km/hora.

Os consumos contidos estão ilustrados nos 4,6 litros/100 km para o primeiro exemplo, subindo aos 5,1 litros/100 km no segundo, muito à conta do peso mais elevado e do próprio formato crossover.

Eficciência urbana

O sistema híbrido alterna automaticamente entre três modos segundo o tipo de condução imprimida, com o 100% eléctrico a actuar a velocidades baixas próprias da cidade.

Segue-se o modo híbrido em série, no qual o motor a gasolina funciona como gerador da bateria sem dar tracção às rodas, com o modo híbrido em paralelo a entrar em acção quando se ultrapassam os 60 km/hora.

É este último modo a ser responsável pela propulsão em vias nacionais e auto-estradas, com o motor eléctrico a apoiar o de gasolina nos arranques e nas acelerações.

Tendo como principal (e óbvio!) objectivo a redução dos consumos, a Volkswagen aponta uma melhoria de dez a 15% face ao micro híbrido Golf 1.5 eTSI de 150 cv, e até 35% em condução urbana.

Três níveis de condução completam o conjunto motriz, com o Eco a limitar a potência a 70%, e o Comfort a permitir ao sistema trabalhar na máxima capacidade; o Sport privilegia o modo híbrido em série para uma resposta "acelerativa" mais imediata.

As encomendas na Alemanha já estão abertas e, não sendo referência para o nosso país, os preços arrancam nos 41,400 euros para o acabamento R-Line do Golf Hybrid, aumentando para 44.470 euros para a versão Style do T-Roc Hybrid.

Texto: P.R.S.

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